تحذير الجيش من عرقلة إسرائيل تنفيذ اتفاق الإطار يتصدر اجتماع "روما-2" (الشرق الأوسط)

توقع مصدر سياسي لبناني معني مباشرة بتطبيق "اتفاق الإطار" بأن يتصدر تحذير الجيش اللبناني إسرائيل من عرقلة تنفيذه جدول أعمال اجتماع "روما-2" في 4 آب المقبل للجنة التنسيق الثلاثية المنبثقة منه.

وأكد المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن تثبيت وقف النار أكثر من ضرورة، إلى جانب توسيع الرقعة الجغرافية للمناطق التجريبية، وذلك لاستيعاب حملات الضغط السياسي لـ"حزب الله" بمواصلته إطلاق النار عليه بالمفهوم السياسي للكلمة، فيما لا يزال يلتزم بوقف إطلاق النار.

ورأى المصدر أن توسيعها بالتلازم مع تثبيت وقف النار يرفع من منسوب التواصل بين عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لا يخفي أمام زواره تشاؤمه من تطبيق "اتفاق الإطار" ما دامت إسرائيل تواصل خرق وقف النار ولا تلتزم بوقف الأعمال العدائية.