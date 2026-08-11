الشرق الأوسط: هل تمهّد إسرائيل لتصعيد أوسع في الجنوب؟

قدم المحلل السياسي علي الأمين، المطّلع على تطورات الجنوب، بعد كثافة العمليات الإسرائيلية في مرتفعات "علي الطاهر" قراءة مختلفة لتوقيت التصعيد، واضعاً ما يجري في إطار "تهيئة المشهد للحظة سياسية مناسبة".

وقال الأمين لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "المشهد لن يتطور بصورة مفاجئة، بل يجري تحضيره تدريجياً، عبر الحديث عن نقل عناصر من حزب الله وتحركات لعناصر عسكرية، وإظهار أن هناك نشاطاً عسكرياً وأمنياً يحدث في المنطقة خارج سلطة الدولة"، معتبراً أن ذلك قد يمهد لأي تحرك إسرائيلي عندما تتوافر الظروف السياسية المناسبة.

وربط الأمين توقيت أي تصعيد أوسع بالموقف الأميركي، قائلاً إن "اللحظة السياسية المناسبة مرتبطة بالأميركيين، وعندما يخف الضغط الأميركي على إسرائيل يمكن أن تتجه الأخيرة إلى التصعيد"، لافتاً إلى أن استمرار هذا الضغط يرتبط أيضاً، وفق تقديره، بقدرة الجيش اللبناني على إظهار قدرته على القيام بدوره.