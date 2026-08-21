مصادر النهار: لا رد أميركيًا بعد على طلب الرئيس عون ببقاء اليونيفيل

أكّدت مصادر صحيفة “النهار” أنّ الأميركيين لم يقدّموا رداً بعد على طلب الرئيس جوزيف عون ببقاء اليونيفيل والتجديد لها.

ولفتت إلى أن احتمال قبولهم وارد.

وقالت المصادر إنّه بالنسبة إلى مشاركة القوات الفرنسية في قوة تخلف اليونيفيل، فإن التنسيق الإيطاليّ الفرنسيّ يجري على أعلى المستوى بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في شأن الموضوع.

وأضافت أنّ اللبنانيين أكدوا لفرنسا أنهم يرغبون في بقاء قوات فرنسية مع الإيطاليين رغم رفض الإسرائيليين وأن المسؤولين في الرئاسة اللبنانية أكدوا ذلك للجانب الفرنسيّ.