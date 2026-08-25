أجندة مباحثات قائد الجيش في روما: ملفات عديدة (الشرق الأوسط)

أكّدت مصادر عسكرية لصحيفة “الشرق الأوسط” وجود ملفات عديدة على أجندة مباحثات قائد الجيش العماد رودولف هيكل في روما، من ضمنها دعم الجيش وبحث مرحلة ما بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» أواخر العام الحاليّ، والقوة الأوروبية المشتركة المقترحة لتكون بديلاً عن «اليونيفيل»، وآلية المراقبة في المناطق التجريبية وغيرها.

وقالت المصادر إنّ هذه التفاصيل ستُناقَش خلال الزيارة، وسيُتّفق عليها لتنفيذها في حال حصل تقدم سياسيّ في تلك الملفات وأزيلت العراقيل من أمامها، لتكون جاهزة للتطبيق.