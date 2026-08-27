المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية أمام التعطيل... بلبلة داخل فريق التفاوض (الأخبار)

تبدو السلطة اللبنانية مضطرة إلى الدفع في اتجاه التفاوض باعتباره الخيار الأقل كلفة، كما يقول الرئيس جوزاف عون، فيما ترفض إسرائيل العودة إلى طاولة المفاوضات، بدليل ما أشار إليه السفير الأميركي ميشال عيسى عن عدم تحديد موعد للجولة المقبلة حتى الآن.



وبحسب صحيفة "الأخبار"، انعكس ذلك بلبلةً داخل فريق التفاوض الرسمي، مع تجدد الحديث عن رغبة رئيس الوفد، السفير سيمون كرم، في الانسحاب، انطلاقًا من اعتباره أن "المرحلة المقبلة تتطلب تفاوضًا تقنيًا وتنفيذيًا فقط".