مصادر دبلوماسية للجمهورية: حراك عون الأوروبي والإقليمي لتثبيت مظلة واقية للبنان

رأت مصادر ديبلوماسية أنّ "حراك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اتجاه عواصم أوروبية وإقليمية، هو محاولة لتثبيت مظلة واقية للبنان، أمام تراجع الزخم الأميركي، وفشل آليات "صيغة الإطار"، والانكشاف الميداني المتزايد جنوباً، مع التهديد بإنهاء مهمّة "اليونيفيل"".

وأشارت المصادر، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، الى أنّ الخيار اللبناني بالتوجّه نحو هذين البلدين الأوروبيين (ايطاليا واليونان) هو محاولة للاستفادة من تقاطعات المصالح داخل الحلف الأطلسي والمجال المتوسطي.