الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأنباء الإلكترونية: الأجواء حول تلة علي الطاهر مقلقة جدًا وقد تسبق هجومًا إسرائيليًا واسعًا

صحف اليوم
2026-09-01 | 00:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأنباء الإلكترونية: الأجواء حول تلة علي الطاهر مقلقة جدًا وقد تسبق هجومًا إسرائيليًا واسعًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الأنباء الإلكترونية: الأجواء حول تلة علي الطاهر مقلقة جدًا وقد تسبق هجومًا إسرائيليًا واسعًا

وصف  مصدر أمني الأجواء المرتبطة بتلة علي الطاهر بأنها "مقلقة جداً"، كونها قد تعيد الأمور إلى مرحلة ما قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار، وتكسر ما سُمّيت بـ "الاستثناءات والتحييدات التي شملت بعض المناطق".

 

وأوضح، في حديث إلى جريدة "الأنباء الالكترونية أنّ "التركيز اليومي من قِبل الطيران الإسرائيلي على هذه التلة، من غير المستبعد أن يكون مندرجاً في سياق خطّة معدّة من قبل الجيش الإسرائيلي لهجوم واسع عليها"

 

وأشار المصدر إلى أن الانتخابات الاسرائيلية المقررة في تشرين الأول المقبل ستكون العامل الرئيسي في تحديد موعد الهجوم على تلة علي الطاهر وكيفية تنفيذه، إذ ان مستقبل نتنياهو أصبح متوقفاً على تحقيق ما قد يعتبره انتصاراً بوجه "حزب الله".

 

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

صحف اليوم

الإلكترونية:

الأجواء

الطاهر

مقلقة

هجومًا

إسرائيليًا

واسعًا

LBCI التالي
الملك عبدالله الثاني يشارك في مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش اللبناني في 17 أيلول (النهار)
مصادر دبلوماسية للجمهورية: حراك عون الأوروبي والإقليمي لتثبيت مظلة واقية للبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-12

العين الاسرائيلية على تلة علي الطاهر عزم على تنفيذ عملية واسعة

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-21

غارة اسرائيلية استهدفت محيط تلة علي الطاهر وأخرى في محيط الدبشة

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-07

رفع العلم الاسرائيلي فوق تلة علي الطاهر (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-26

الجيش الإسرائيلي يزعم: تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:14

الملك عبدالله الثاني يشارك في مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش اللبناني في 17 أيلول (النهار)

LBCI
صحف اليوم
23:50

مصادر دبلوماسية للجمهورية: حراك عون الأوروبي والإقليمي لتثبيت مظلة واقية للبنان

LBCI
اسرار
2026-08-30

أسرار الصحف 31-8-2026

LBCI
صحف اليوم
2026-08-30

بري لـ"الشرق الأوسط": الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدوليّ في الجنوب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-05-18

استهداف بلدة حناويه في قضاء صور

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-13

الرئيس بري يدعو الى عقد جلسة عامة يومي الاربعاء والخميس

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-18

الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
اقتصاد
2026-02-28

تجمّع الشركات المستوردة للنفط يدعو الى الهدوء: لدينا مخزون من المشتقات النفطية يكفي لمدة لا تقل عن 15 يوما

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:15

تركيا تؤكد أن "تحالف مكة" ليس موجها ضد أي دولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبنان أمام فرصة إماراتية… من تبادل الخبرات الى استرجاع الثقة وفتح الباب أمام الإستثمارات مستقبلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

آداء رائع لأبطال منتخب لبنان لكرة السلة رغم الخسارة في الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قطار طرابلس… بوابة لبنان إلى المنطقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

السلامة المرورية تبدأ من المنزل فالمدرسة حتى سن الـ18

LBCI
أخبار دولية
13:24

تصعيد أميركي-إيراني جديد... ضربات متبادلة وتهديدات بتوسيع المواجهة في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هنا استشهد ١٣ عنصرا من أمن الدولة في النبطية... ومن هنا تبدأ العودة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عون من أثينا: ضرورة تطبيق إتفاق الإطار كاملًا لإنهاء حال العداء مع إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:10

تحالفات إقليمية ودولية تُرسم وسط التوتر... «شانغهاي» أمام اختبار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
06:40

تابعوا مباراة منتخب لبنان مع الصين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة مباشرةً على LB2 الساعة 2:30 يسبقها استوديو تحليلي على LBCI الساعة 1:45

LBCI
اقتصاد
02:10

ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول

LBCI
أمن وقضاء
05:10

ابتلع كبسولات تحتوي ما يقارب 2 كلغ من الكوكايين وهرّبها عبر المطار... ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقفه

LBCI
أمن وقضاء
06:54

وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب

LBCI
رياضة
07:50

تقدم الصين على لبنان 23-14 مع نهاية الربع الأول

LBCI
آخر الأخبار
07:34

انطلاق مباراة لبنان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة السلة

LBCI
خبر عاجل
09:17

انتهاء المباراة بفوز صعب للصين على لبنان بنتيجة 87-89 ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة

LBCI
خبر عاجل
08:46

ربع ثالث مميز لمنتخب لبنان يمنحه التقدم 69-67

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More