مؤتمر دعم الجيش ضرورة ملحّة للبنان... والجيش أمام استحقاق ملء فراغ اليونيفيل (الجمهورية)

أكّد مصدر ديبلوماسي فرنسي أنّ باريس تعلّق أهمّية قصوى على مؤتمر دعم الجيش، "ولاسيما أنّه يشكّل ضرورة ملحّة للبنان تحديداً في هذه المرحلة، ربطاً بالمهمات الملقاة على عاتق الجيش اللبناني، في ظل ما هو داهم من استحقاقات على لبنان، والتي توجب تفعيل المساعدات للجيش ومدّه بما يحتاجه من قدرات وإمكانات".

وأوضح المصدر عينه لصحيفة "الجمهورية" أنّ الأهم في تلك الاستحقاقات وأكثرها دقة، هو "استحقاق انتهاء فترة انتداب قوات "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني في 31 كانون الأول، إذ يفترض أن يكون للجيش اللبناني الدور الأساس في ملء الفراغ الذي ستحدثه مغادرة القوات الدولية مواقعها".