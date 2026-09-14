لا موعد محددًا للمفاوضات مع إسرائيل في أيلول أو تشرين الأول… والمماطلة الإسرائيلية أفرغت المسار التفاوضي (الجمهورية)

أكّدت معلومات موثوقة أنّ "لا موعد محدداً للمفاوضات حتى الآن لا في ايلول ولا في تشرين الاول".

وفي السياق، أوضح مصدر مواكب للمسار التفاوضي من بداياته لصحيفة "الجمهورية" أن "جولات التفاوض مع إسرائيل، وضعت الحل السياسي والديبلوماسي على السكة، وتمكنا من إنجاز الإتفاق الإطاري برعاية وشراكة مباشرة مع الراعي الأميركي، لكن مماطلة إسرائيل وتجاوزها للاتفاق، حوّلت هذا المسار برمّته إلى دوران في الفراغ".

وشدد المصدر عينه على أنّه "من حق اللبنانيين، كل اللبنانيين، أن يتساءلوا عن جدوى المفاوضات والإتفاق الإطاري، طالما انّ إسرائيل تعبث بهذا المسار من بداياته، ولم تقم بأي خطوة تثبت صدقية التزامها بهذا الاتفاق، بل بالعكس تكثف اعتداءاتها بصورة مريبة".