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اللواء: زيارة عون إلى الجنوب ضرورية… والاختبار في موازنة 2027 ودعم إعادة الإعمار

صحف اليوم
2026-09-14 | 00:12
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اللواء: زيارة عون إلى الجنوب ضرورية… والاختبار في موازنة 2027 ودعم إعادة الإعمار
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اللواء: زيارة عون إلى الجنوب ضرورية… والاختبار في موازنة 2027 ودعم إعادة الإعمار

في اطار عودة الشرعية الى النبطية، وصفت مصادر على صلة "بالثنائي الشيعي" أن زيارة الرئيس عون الى الجنوب ضرورية، ولو جاءت متأخرة، وأهل الجنوب ينتظرون الكثير من السلطة، ولا يجب أن يُتركوا لمصيرهم، وأن يشعروا كأنهم مواطنين من درجة ثانية.

 

وأكدت هذه المصادر لصحيفة "اللواء" أن جدية هذه الزيارة تبقى على مهل إقرار موازنة العام 2027، لا سيما لجهة تضمينها دعماً لأهل الجنوب لإعادة الإعمار، وهو مطلب يجب ألا يتأخر.

 

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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