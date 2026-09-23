أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مؤتمر اقتصادي مرتقب للبنان... دعم التعافي وإعادة الإعمار مرتبطان باستقرار الجنوب (الديار)

صحف اليوم
2026-09-22 | 23:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مؤتمر اقتصادي مرتقب للبنان... دعم التعافي وإعادة الإعمار مرتبطان باستقرار الجنوب (الديار)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مؤتمر اقتصادي مرتقب للبنان... دعم التعافي وإعادة الإعمار مرتبطان باستقرار الجنوب (الديار)

أكدت مصادر وزارية أن لبنان يعلق آمالاً كبيرة على المؤتمر الاقتصادي الذي تكلم عنه السفير عيسى، الذي يشكل فرصة للبنان لعرض واقعه الاقتصادي والمالي، وشرح احتياجاته للمرحلة المقبلة، ولا سيما على صعيد دعم مسار التعافي والنهوض الاقتصادي، وحشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار. 

 

وأشارت المصادر لصحيفة "الديار" الى أن خطة بيروت تقوم على ربط ملف الدعم الاقتصادي بالوضع الأمني والسياسي في الجنوب، من خلال طرح الحاجة إلى تثبيت الاستقرار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي لا تزال تحت الاحتلال، بما يتيح للدولة اللبنانية استكمال بسط سلطتها وتعزيز حضور الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

صحف اليوم

اقتصادي

مرتقب

للبنان...

التعافي

وإعادة

الإعمار

مرتبطان

باستقرار

الجنوب

(الديار)

LBCI التالي
الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية الشهر المقبل... وملف الانسحاب وترتيبات الجنوب في صلب البحث (الجمهورية)
مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط": الرئيس عون أثار المخاوف من حصول فراغ في الجنوب في حال تعذُّر التوافق على البديل لـ"اليونيفيل" لدى اجتماعه بماكرون والعاهل الأردني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-03

سلام يبحث مع وزير هولندي دعم الجنوب ومسار التعافي وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-18

عون يبحث مع وفد صندوق النقد الدولي دعم التعافي والإعمار ومواصلة الإصلاحات

LBCI
أخبار لبنان
00:20

سلام بحث مع الأمين العام للجامعة العربية أهمية حشد الدعم العربي للبنان في مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-02

السيد تتفقد المتضررين في صور وبنت جبيل وتعلن خطة للتعافي وإعادة الإعمار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:07

الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية الشهر المقبل... وملف الانسحاب وترتيبات الجنوب في صلب البحث (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
2026-09-20

مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط": الرئيس عون أثار المخاوف من حصول فراغ في الجنوب في حال تعذُّر التوافق على البديل لـ"اليونيفيل" لدى اجتماعه بماكرون والعاهل الأردني

LBCI
اسرار
2026-09-20

أسرار الصحف 21-9-2026

LBCI
صحف اليوم
2026-09-19

ملف "اليونيفيل" أمام معوقات كبرى... هذا ما قاله مصدر مسؤول لـ"الجمهورية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-06-05

وزير المالية الإسرائيليّ إلى الإسرائيليين: هناك أسباب عديدة للعيش في الضفة الغربية

LBCI
منوعات
2026-02-08

اكتشفت وجوده أثناء استحمامها... ورم صغير يغيّر حياة شابة رأساً على عقب: "لقد فقدتُ هويتي"

LBCI
أخبار دولية
2026-08-26

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على حركة فلسطين أكشن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-21

جريمة قتل محمد قرب المدينة الرياضية... عندما تتحول الطرقات الى كمائن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:35

الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة في نيويورك: سيادة لبنان وحدها كفيلة بنزع سلاح حزب الله

LBCI
أخبار دولية
03:31

الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

من الأردن إلى تركيا وقطر.. مواقف لافتة في الجمعية العامة حول الأمن ولبنان والخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:20

ترامب يترأس قمة متعددة الأطراف بمشاركة لبنان على هامش الجمعية العامة

LBCI
أخبار دولية
16:18

ترامب يكشف عن لقاء أميركي–إيراني استمر 3 ساعات.. ماذا قال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإعلام العربي في تونس... نقاش حول المستقبل وتعاون يتجاوز الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

رئاسة على القياس… وتفرّغ عالق بالطوائف

LBCI
أخبار لبنان
13:33

سلام أمام الجالية اللبنانية في نيويورك: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من اجتماع ترامب والدول العربية... ماذا تحمل كلمة الرئيس الأميركي وما المتوقع من القمة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
05:04

أجبرت طفلة على عضّ أخرى... صاحبة حضانة تواجه عقوبة السجن بسبب أفعالها مع الأطفال

LBCI
أمن وقضاء
08:27

تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف

LBCI
فنّ
05:30

سيرين عبد النور تعلن عن هوايتها الجديدة: "كتير بحب اعمل بلوك"... ونادين الراسي تعلّق (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
02:57

الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين

LBCI
خبر عاجل
16:55

معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 23-9-2026

LBCI
أخبار دولية
14:16

ترامب يكشف عن لقاء "مثمر" بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك

LBCI
أخبار لبنان
09:04

الكتائب يجدّد دعمه لرئيسي الجمهورية والحكومة: للإسراع في صناعة التغيير الحقيقي من دون انتظار التطورات الخارجية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More