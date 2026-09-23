مؤتمر اقتصادي مرتقب للبنان... دعم التعافي وإعادة الإعمار مرتبطان باستقرار الجنوب (الديار)

أكدت مصادر وزارية أن لبنان يعلق آمالاً كبيرة على المؤتمر الاقتصادي الذي تكلم عنه السفير عيسى، الذي يشكل فرصة للبنان لعرض واقعه الاقتصادي والمالي، وشرح احتياجاته للمرحلة المقبلة، ولا سيما على صعيد دعم مسار التعافي والنهوض الاقتصادي، وحشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار.

وأشارت المصادر لصحيفة "الديار" الى أن خطة بيروت تقوم على ربط ملف الدعم الاقتصادي بالوضع الأمني والسياسي في الجنوب، من خلال طرح الحاجة إلى تثبيت الاستقرار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي لا تزال تحت الاحتلال، بما يتيح للدولة اللبنانية استكمال بسط سلطتها وتعزيز حضور الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية.