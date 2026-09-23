الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية الشهر المقبل... وملف الانسحاب وترتيبات الجنوب في صلب البحث (الجمهورية)

ذكرت مصادر رسمية أنّ الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية المباشرة التي ترعاها واشنطن مقرّرة الشهر المقبل، ولكن لبنان لم يتبلّغ موعدها بالتحديد ولا دعوة من الراعي الأميركي اليها بعد.

اما بالنسبة إلى موضوع قوات "اليونيفيل"، فقالت المصادر نفسها لصحيفة "الجمهورية"، إنّ لبنان طرح تجديد انتدابها، وإذا تعذّر ذلك أن يتمّ تمديد مهمتها لـ6 اشهر إضافية، يُصار بعدها البتّ بمصيرها استمراراً او تبديلا بقوة دولية جديدة، وذلك بعد أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل قد فرغتا من انتخاباتهما، وكذلك بعد أن يكون قد انقشع مصير المنطقة ومستقبل النزاع الدائر بين الولايات المتحدة الأميركة وإيران.

ولفتت المصادر الى بروز بعض الإشارات الإيجابية عن واشنطن وطهران، على هامش اجتماعات المنظمة الدولية في نيويورك، تبعث على التفاؤل باحتمال عودة الجانبين إلى المفاوضات لإنهاء الحرب بينهما.