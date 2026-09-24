أفادت مصادر ديبلوماسية بأنّ اتفاقاً على قوّة بديلة ما بعد "اليونيفيل" لم يُنجز حتى الآن، على رغم من وجود مبادرة إيطالية بمشاركة فرنسية، وإعلان 10 دول استعدادها للانضمام إلى هذه القوة.

وأوضحت لصحيفة "الجمهورية" أنّ ترتيبات المشاركة وطبيعة التفويض والإمكانات المطلوبة وآليات الانتقال لم تُحسم بعد.

ولفتت المصادر الى أن هذه التفاصيل هي التي ستحدّد قابلية المبادرة للتنفيذ، وكيفية الاستفادة من دور "اليونيفيل" وخبرتها، مع الحفاظ على استمرارية المساندة الدولية للجيش.