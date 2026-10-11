شركات تأمين مرتبطة بانفجار المرفأ… أرباح غير مشروعة وتدقيق ذو طابع جنائيّ (أخبار اليوم)

تعاقدت وزارة الاقتصاد والتجارة مع شركة تدقيق أجنبية عاملة في لبنان لإجراء تدقيق مركّز ذي طابع جنائي في حسابات ست شركات تأمين أصدرت بوالص مرتبطة بالأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، وفق ما نقلت “ وكالة أخبار اليوم” من معلومات.

وأشارت المعلومات المنسوبة إلى التقارير الناتجة عن هذا التدقيق إلى أن عددًا من شركات التأمين حقق أرباحًا غير مشروعة بلغت نحو 34 مليون دولار أميركيّ، على حساب المتضررين من حاملي بوالص التأمين.

أما الآلية التي تستدعي التحقيق، فتتمثل، وفق هذه المعطيات، في تقاضي شركات التأمين قيمة المطالبات من معيدي التأمين في الخارج بالدولار الأميركي النقدي، أو ما يُعرف بـ«الفريش دولار»، مقابل تسديد تعويضات المتضررين باللولار، أي بالدولار المصرفي الذي كانت قيمته الفعلية أقل بكثير من الدولار النقديّ.

كذلك، أشارت المعلومات إلى أن عددًا محدودًا من أصحاب النفوذ حصل على تعويضاته بالفريش دولار، في حين لم يحظَ المواطن العادي بالمعاملة نفسها.

وسُلّمت تقارير التدقيق خلال نيسان وأيار من عام 2024 إلى رئيس لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالإنابة في حينه نديم حداد.