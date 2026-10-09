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"الجمهورية": مفاوضات تامبا بلا موعد رسمي... وطرح لتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية

صحف اليوم
2026-10-09 | 00:07
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&quot;الجمهورية&quot;: مفاوضات تامبا بلا موعد رسمي... وطرح لتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية
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"الجمهورية": مفاوضات تامبا بلا موعد رسمي... وطرح لتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية

لا موعدَ رسمياً محدَّداً بعد لجولة المفاوضات العسكرية اللبنانية - الإسرائيلية في تامبا، وبحسب المعلومات، سيغيب رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم عنها، وسط حديث عن إمكانية تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

 

وأوضح مصدر سياسي بارز لصحيفة "الجمهورية أنّ "موعد المفاوضات كان قد أُعلن فقط من الجانب الإسرائيلي من دون أن يتبلّغه لبنان رسمياً، علماً أنّ لبنان كان ينوي طرح مسائل تتناول ضرورة وقف الإعتداءات، ولا سيما منها عمليات التفجير والجرف، واستكمال التفاوض حول إعادة الأسرى وإنجاز تصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق، تمهيداً لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم. أمّا آلية التحقق، فهي من اختصاص اللجنة العسكرية التي يترأسها الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، ولم تَبُت بعد باختيار الدولة أو الدول التي سيتألّف منها فريق التحقق".

 

وعلمت صحيفة "الجمهورية"، أنّه في الجانب الأميركي، ثمة مَن يرى أنّ من الأفضل تأجيل اجتماع تامبا إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، لعدم ضمان وصول المفاوضات في تامبا إلى نتائج عملية.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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