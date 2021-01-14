فيتامينات ومعادن تحتاجونها لتقوية جهاز المناعة

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في ظل جائحة كورونا، يتساءل النار باستمرار عن الطرق التي يجب اتباعها لتقوية جهاز المناعة ومحاربة الفيروس.ولكن، يجب أن يعلم الناس أن النظام الغذائي الذي يتّبعه كل شخص يلعب دوراً في الحفاظ على جهاز المناعة وحماية الجسم من السموم والالتهابات.وفي الواقع، توفر الأطعمة الصحية العديد من المواد الأساسية لصحة الجسم، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، لذلك على الناس اتباع أنظمة غذائية صحية ومتوازنة للحصول على نظام مناعي صحي.من هذا المنطلق، سنقدّم لكم بعض أفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جهاز المناعة، حاولوا الحصول عليها من خلال الأطعمة:- الفيتامين C: قد يساعد الفيتامين C في منع الإصابة بالعدوى أو تقصير مدة الإصابة بها. تعتبر الحمضيات من الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من هذا الفيتامين. وكذلك، فإن الفيتامين C، موجود أيضاً في السبانخ، "الكيل"، الفلفيلة، الكرنب، الفراولة والبابايا.- الفيتامين E: مثل الفيتامين C، يمكن أن يكون الفيتامين E أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى، إنه ضروري لكيفية عمل الجهاز المناعي. للحصول على الفيتامين E، تناولوا الأطعمة النباتية الغنية بالدهون مثل: اللوز، الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني، بذور دوار الشمس، الزيوت مثل زيت دوار الشمس وزيت القرطم وزيت فول الصويا، والبندق.- الفيتامين A: الفيتامين A مضاد للعدوى ويأتي في شكلين، إما مُشكل مسبقًا مثل الأطعمة الحيوانية مثل الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان أو من الكاروتينات النباتية. تعد التونة مصدرًا رائعًا للفيتامين A المشكل مسبقًا. وعندما يتعلق الأمر بالكاروتينات، هذا الفيتامين موجود في الجزر، البطاطا الحلوة، اليقطين، الشمام، والخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة.- الفيتامين D: هو أحد العناصر الغذائية الأكثر أهمية وقوة لدعم جهاز المناعة. مصادر الغذاء التي تحتوي على الفيتامين D محدودة ولكنها تشمل :سمك السالمون، سمك الأسقمري، التونة، السردين، والفيتامين D المدعم مثل الحليب وعصير البرتقال والحبوب.- حمض الفوليك والفوليك: حمض الفوليك والفوليك يتمتعان بفوائد صحية عديدة. للحصول على المزيد من حمض الفوليك، أضيفوا المزيد من الفاصوليا والعدس إلى نظامكم الغذائي بشكل منتظم، وكذلك الخضار الورقية الخضراء، كما إن الأفوكادو هو مصدر جيّد.- الحديد: يلعب الحديد، الذي يساعد الجسم على نقل الأكسجين إلى الخلايا، دورًا في العديد من عمليات الجهاز المناعي، ويأتي بأشكال مختلفة. ويمكن للجسم أن يمتص حديد الهيم بسهولة، ويعرف أيضًا باسم الحديد من المنتجات الحيوانية، والذي يتوفر في اللحوم الحمراء، الدجاج، الحبش، السردين المعلب، المحار، التونة الخفيفة المعلبة. وإذا كان الشخص نباتيًا، فلا داعي للخوف، إذ يمكن العثور على الحديد في الفصوليا، البروكلي، الكرنب والحبوب المدعمة بالحديد.الزنك: هو ضروري لإنتاج خلايا جهاز مناعة جديدة. الزنك موجود بشكل أساس في الأطعمة الحيوانية ولكن يمكن العثور عليه أيضًا في بعض الأطعمة النباتية مثل المحار، السلطعون، اللحوم والدواجن الخالية من الدهون، الفاصوليا المطبوخة، اللبن والحمص.