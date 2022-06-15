دراسة تكشف... تناول هذه الكمية من الأسماك يرتبط بسرطان الجلد

كشف خبراء من جامعة "براون" الأميركية أن تناول حصتين من الأسماك أسبوعياً يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

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LBCI News Lebanon

كشف خبراء من جامعة "براون" الأميركية أن تناول حصتين من الأسماك أسبوعياً يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وفي الدراسة المنشورة في مجلة Cancer Causes & Control، وجد العلماء أن الأشخاص الذين كانت حصتهم اليومية المعتادة من الأسماك 42.8 غرامات، هم عرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 22 في المئة أكثر من أولئك الذين تناولوا 3.2 غراماً من الأسماك يومياً.

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ويواجه الأشخاص الذين يأكلون كمية أكبر من الأسماك خطر تطوير خلايا غير طبيعية في الطبقة الخارجية من الجلد فقط، والمعروفة باسم "الورم الميلانيني في المرحلة صفر" أو "الورم الميلانيني في الموقع" (يسمى أحياناً حالة ما قبل السرطان)، بنسبة 28 في المئة.

وقال الباحث يونيونغ تشو: "إن البحث "توصل إلى وجود علاقة بين تناول السمك وسرطان الجلد، لكن النتائج تتطلب مزيداً من التحقيق".

وأضاف: "نحن نتوقع أن النتائج التي توصلنا إليها ربما تعزى إلى مركبات كيمياوية وملوثات في الأسماك، مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور والديوكسينات والزرنيخ والزئبق".

ومن جهة أخرى، فقد أوضح خبراء آخرون أن الأسماك غذاء صحي مهم ولا داعي للتوقف عن تناولها.

وقال دوان ميلور، كبير المحاضرين في كلية الطب في "جامعة أستون" البريطانية: "من المهم ألا ننسى تناول حصتين من الأسماك أسبوعياً... الأمر الّذي يشكل وسيلة لإدراج العناصر الغذائية المهمة مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية كجزء من نظام غذائي صحي ويجب ألا تثبط هذه الدراسة الأشخاص من تضمين الأسماك كجزء من نظام غذائي صحي".

وبدوره، فقد وجد الدكتور مايكل جونز ، كبير العلماء في علم الوراثة وعلم الأوبئة في "معهد أبحاث السرطان" بلندن: "أن تناول الأسماك غير المقلية والتونة مرتبط بسرطان الجلد".

وتابع: "من الممكن أن يكون لدى الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأسماك أو التونة غير المقلية عادات تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. نظر الباحثون في هذه النقطة، وأخذوا في الحسبان بعض العوامل التي ربما تؤدي إلى تشويش النتائج".

وأضاف: "كما يقر الباحثون، نحن إزاء دراسة قائمة على الملاحظة (وليست تجربة عشوائية)، وليس مستبعداً وجود عوامل (معروفة وغير معروفة) لم يأخذها الباحثون في الحسبان، أو أنهم وضعوها في الاعتبار إنما ليس بشكل كاف".

ويخلص الدكتور جونز إلى أنه "لا بد من أن يشتمل النظام الغذائي الصحي العام والمتوازن على الأسماك، ولا تغير نتائج الدراسة هذه التوصية".