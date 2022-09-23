تغذية
23 أيلول 2022 - 05:20
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لعصير الكوسا فوائد عديدة... ما هي؟

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لعصير الكوسا فوائد عديدة... ما هي؟
Lebanon News
يتمتّع عصير الكوسا بفوائد عديدة ومهمة للجسم. ما هي؟

- نسبة عالية من مضادات الأكسدة: يعتبر عصير الكوسا غنياً بمضادات الأكسدة، وبالتالي فهو يساعد في التقليل من مشكلة الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالالتهابات والأمراض المزمنة.

- التحكم بمستوى السكر في الدم: يساعد تناول الكوسا في تخفيض نسبة السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، كما إنه يعمل على تخفيض خطر الإصابة به أيضًا.
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- تحسين صحة القلب وتعزيزها: يحتوي عصير الكوسا على العديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي تعمل على تعزيز صحة القلب، وحمايته من الإصابة بالعديد من الأمراض.

- إنقاص الوزن: عصير الكوسا غني بالماء ويحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وبالتالي فهو يساعد على فقدان الوزن.

- المحافظة على وظيفة الغدة الدرقية: وجدت دراسة أن تناول مستخلص قشور الكوسا يؤدي الى تحسّن وظائف الغدة الدرقية، ويعتقد الباحثون أن ذلك يعود إلى مضادات الأكسدة الموجودة في الكوسا.

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