اشربوا هذه النباتات والأعشاب الطبيعية... وتمتعوا بفوائدها على الصحة النفسية

تزود الأعشاب الطبيعية الأشخاص بالطاقة وتساعدهم على مكافحة الاكتئاب الناتج عن الضغوط النفسية.

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LBCI News Lebanon

تزود الأعشاب الطبيعية الأشخاص بالطاقة وتساعدهم على مكافحة الاكتئاب الناتج عن الضغوط النفسية.

ووفق موقع " سي أن أن "، إليكم أبرز الأعشاب الطبيعية التي تساعد في تحسين الصحة النفسية:

-البابونج: تشير دراسة أميركية أجريت عام 2009 أن البابونج يساعد في تخفيف الشعور بالقلق ونسبة الأرق كونه غنيًا بالمواد المسكّنة. وينصح به الخبراء خصوصًا عند التعرض لصدمة عصبية إذ يهدئ تشنجات الأعصاب.

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-الزعفران: تُعرف هذه النبتة بقوتها على التصدي للإكتئاب ولكن من الأفضل عدم تناولها خلال فترة الحمل لأنها قد تؤدي إلى الإجهاض وتقلص الرحم.

-الزيزفون: يخفف من تشنج الأعصاب ويساعد على تنظيم دقات القلب ويقلل من آلام الصداع، القلق والتوتر كما ويساهم في معالجة ضغط الدم. ويفضل تناوله قبل النوم مباشرة.-النعناع: نبات النعناع مشهور بتعدد فوائده الصحية بحيث يساعد على الهضم ويقلل نسبة الأوجاع ويحفّر الأداء الرياضي. وقد بيّنت الدراسات أن رائحة هذه النبتة قادرة على زيادة قوة الذاكرة.

-إكليل الجبل: يساهم في زيادة القدرة على التركيز ويخفف من أعراض الإصابة بمرض الزهايمر، ويحسن المزاج ويقلل من منسوب التوتر.

-الجنسنغ: هي النبة الأشهر في قدرتها على تعزيز الجهاز المناعي، وتقوي الجسم في حالات التعب. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الجنسنغ بقدرة مضادة للاكتئاب، وفقًا لدراسة نُشرت في العام 2011، وخصوصاً إذا كان من نوع الجنسنغ الأحمرالذي يخفض من اضطرابات النوم، ويكافح حالات الاكتئاب الشديدة. ولكن لا ينصح تناوله من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.