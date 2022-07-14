عالم الطبخ
14 تموز 2022 - 08:58
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مثالي في فصل الصيف... هكذا تحضرون عصير الشمام بالحليب بخطوات بسيطة!

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مثالي في فصل الصيف... هكذا تحضرون عصير الشمام بالحليب بخطوات بسيطة!
Lebanon News
المكوّنات:

كوبان (400 غ) شمام مقطع مكعبات
 ¾ كوب (187.5 مل) حليب بارد
 ملعقة كبيرة (12.5 غ) سكر


طريقة التحضير:
ضعوا الشمام والحليب والسكر في الخلاط حتى تمتزج المكوّنات جيّداً.

اسكبوا العصير في أكواب مع قطع من الثلج وقدموه بارداً.
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