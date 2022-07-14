مثالي في فصل الصيف... هكذا تحضرون عصير الشمام بالحليب بخطوات بسيطة!

هكذا تحضرون عصير الشمام بالحليب بخطوات بسيطة!

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LBCI News Lebanon

المكوّنات:



كوبان (400 غ) شمام مقطع مكعبات

¾ كوب (187.5 مل) حليب بارد

ملعقة كبيرة (12.5 غ) سكر





طريقة التحضير:

ضعوا الشمام والحليب والسكر في الخلاط حتى تمتزج المكوّنات جيّداً.



اسكبوا العصير في أكواب مع قطع من الثلج وقدموه بارداً.