يعشقها الكبار والصغار... إليكم وصفة الشوكولاتة الساخنة السهلة!

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تعتبر الشوكولاتة الساخنة من المشروبات التي يعشقها عدد كبير جداً من الناس، من الكبار والصغار.سنقدّم لكم اليوم وصفة الشوكولاتة الساخنة السهلة:- ملعقة صغيرة من النشا- ملعقة صغيرة من الكاكاو البودرة- ملعقة كبيرة من السكر أو حسب الرغبة- كوب من الحليب كامل الدسم- قطعة شوكولاتة داكنة- قطع مارشميلو (خطوة اختيارية)- كريمة (خطوة اختيارية)اخلطوا السكر والكاكاو والنشا في قدر صغير ثم أضيفوا كوب الحليب، وقلّبوا المكونات مع بعضها.ضعوا القدر على النار، واستمروا في التحريك حتى تذوب المكونات ولا تتكتل. واتركوا المزيج على النار حتى يغلي ويثقل قوامه.بعدها، أضيفوا ملعقة الشوكولاتة الداكنة وقلّبوا المزيج ثمّ اسكبوه في أكواب التقديم.يمكنكم تزيين الشوكولاتة الساخنة بالمارشميلو أو شرائح الشوكولاتة أو الكريمة.