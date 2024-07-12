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السلمون والخضار مع الأرز... تعرّفوا على الوصفة المميزة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

السلمون والخضار مع الأرز... تعرّفوا على الوصفة المميزة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)





للاطلاع على المائدة، أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق السلمون والخضار مع الأرز وسلطة مميزة.للاطلاع على المائدة، اضغطوا هنا