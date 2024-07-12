الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السلمون والخضار مع الأرز... تعرّفوا على الوصفة المميزة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-07-12 | 08:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السلمون والخضار مع الأرز... تعرّفوا على الوصفة المميزة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
السلمون والخضار مع الأرز... تعرّفوا على الوصفة المميزة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق السلمون والخضار مع الأرز وسلطة مميزة.
للاطلاع على المائدة،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
والخضار
الأرز...
تعرّفوا
الوصفة
المميزة
طريقة
الشيف
زغيب!
(فيديو)
"بالوتين" الدجاج وسلطة البطيخ الأصفر والحبش... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:07
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة
آخر الأخبار
12:07
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة
0
أخبار لبنان
12:04
"كهرباء لبنان": المباشرة بتفريغ القسم الاول من الشحنة الموردة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية
أخبار لبنان
12:04
"كهرباء لبنان": المباشرة بتفريغ القسم الاول من الشحنة الموردة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية
0
أخبار دولية
12:04
نيويورك تايمز: مانحون يعلقون 90 مليون دولار إذا أصر بايدن على الترشح للانتخابات
أخبار دولية
12:04
نيويورك تايمز: مانحون يعلقون 90 مليون دولار إذا أصر بايدن على الترشح للانتخابات
0
آخر الأخبار
12:01
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة راميم بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة
آخر الأخبار
12:01
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة راميم بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2024-07-11
"بالوتين" الدجاج وسلطة البطيخ الأصفر والحبش... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-07-11
"بالوتين" الدجاج وسلطة البطيخ الأصفر والحبش... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-07-10
وصفة لذيذة بالقريدس والسلمون والخضار... إليكم الخطوات مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2024-07-10
وصفة لذيذة بالقريدس والسلمون والخضار... إليكم الخطوات مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-07-09
الكفتة بصلصة الفطر وسلطة الباذنجان مع الجوز... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-07-09
الكفتة بصلصة الفطر وسلطة الباذنجان مع الجوز... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-07-08
اللازانيا ريكوتا... طبق شهي على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-07-08
اللازانيا ريكوتا... طبق شهي على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:04
"كهرباء لبنان": المباشرة بتفريغ القسم الاول من الشحنة الموردة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية
أخبار لبنان
12:04
"كهرباء لبنان": المباشرة بتفريغ القسم الاول من الشحنة الموردة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية
0
خبر عاجل
2024-07-10
الدولة العراقية سمحت بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة في البصرة بالفيول اويل العراقي ما يسمح لبواخز الغاز اويل بتفريغ حمولتها في المعامل اللبنانية
خبر عاجل
2024-07-10
الدولة العراقية سمحت بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة في البصرة بالفيول اويل العراقي ما يسمح لبواخز الغاز اويل بتفريغ حمولتها في المعامل اللبنانية
0
أخبار لبنان
09:13
وزارة الخارجية تقدّمت بشكوى أمام مجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على القطاع الزراعي
أخبار لبنان
09:13
وزارة الخارجية تقدّمت بشكوى أمام مجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على القطاع الزراعي
0
آخر الأخبار
10:14
وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
آخر الأخبار
10:14
وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:57
ضياع بايدن مستمر... الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين
أخبار دولية
07:57
ضياع بايدن مستمر... الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين
0
أخبار لبنان
06:34
التنمية والتحرير: لماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة؟ ولن نعير أي إهتمام لحملات التجني
أخبار لبنان
06:34
التنمية والتحرير: لماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة؟ ولن نعير أي إهتمام لحملات التجني
0
تقارير نشرة الاخبار
15:13
منتخب التوتش رغبي اللبنانيّ رسالة أمل تجمع اللبنانيين والمغتربين في بطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
15:13
منتخب التوتش رغبي اللبنانيّ رسالة أمل تجمع اللبنانيين والمغتربين في بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرياض وبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرياض وبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العراق أعطى أمر تحميل الفيول اويل والكهرباء إلى انفراج جزئيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العراق أعطى أمر تحميل الفيول اويل والكهرباء إلى انفراج جزئيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نجوم تطالب بايدن بالتنحي... وهاريس البديل الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نجوم تطالب بايدن بالتنحي... وهاريس البديل الأول
0
رياضة
13:36
العالم بانتظار المباراة النهائية في دوري الأمم الأوروبية
رياضة
13:36
العالم بانتظار المباراة النهائية في دوري الأمم الأوروبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... تفاهمات أولية وتفاؤل حذر
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... تفاهمات أولية وتفاؤل حذر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
13:12
دانييلا رحمة تنشر مجموعة جديدة من صور زفافها من ناصيف زيتون... " أجمل عروس فيكي يا دنيا"! (صور)
فنّ
13:12
دانييلا رحمة تنشر مجموعة جديدة من صور زفافها من ناصيف زيتون... " أجمل عروس فيكي يا دنيا"! (صور)
2
منوعات
16:01
بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادم!
منوعات
16:01
بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادم!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
4
اقتصاد
02:12
ارتفاع سعر البنزين واستقرار سعر المازوت والغاز
اقتصاد
02:12
ارتفاع سعر البنزين واستقرار سعر المازوت والغاز
5
فنّ
15:34
ليا ابنة نانسي عجرم تخطف قلوب المتابعين... "وبعدين؟" (فيديو)
فنّ
15:34
ليا ابنة نانسي عجرم تخطف قلوب المتابعين... "وبعدين؟" (فيديو)
6
صحف اليوم
00:05
رئاسيًا... بري يقدّم تنازلات غير متوقّعة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:05
رئاسيًا... بري يقدّم تنازلات غير متوقّعة (الأنباء الكويتية)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العراق أعطى أمر تحميل الفيول اويل والكهرباء إلى انفراج جزئيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العراق أعطى أمر تحميل الفيول اويل والكهرباء إلى انفراج جزئيّ
8
أمن وقضاء
05:00
استهداف آلية للجيش اللبنانيّ… ونجاة العناصر
أمن وقضاء
05:00
استهداف آلية للجيش اللبنانيّ… ونجاة العناصر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More