طبق القريدس على الطريقة الصينية... وصفة سهلة التحضير ولذيذة الطعم (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" الصباحي وصفة القريدس على الطريقة الصينية.

وحضّر الشيف القريدس مع صلصة Sweet and Sour، على طريقتي النودلز والأرزّ.