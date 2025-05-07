المغربية بالدجاج والبيستو... إليكم الوصفة المميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" المغربية بالدجاج والبيستو.