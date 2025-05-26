إليكم وصفة البروسكيتا والدجاج المشوي على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" البروسكيتا والدجاج المشوي بطريقة مميزة.