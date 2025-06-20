السلمون بالفستق الحلبي وصلصة الكرز... وصفة شهية لا تُفوّت! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة السلمون بالفستق وصلصة الكرز.