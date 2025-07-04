سُفرة خالية من اللحوم... إليكم طريقة تحضير سلطة الموزاريلا الطازجة والمعكرونة بالصلصة الوردية (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي سلطة الموزاريللا الطازجة والمعكرونة بالصلصة الوردية.