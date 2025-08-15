أخبار
أطباق بسيطة ولذيذة مع الشيف فادي زغيب... فتوش مع صيادية سمك (فيديو)

2025-08-15 | 09:16
0min
أطباق بسيطة ولذيذة مع الشيف فادي زغيب... فتوش مع صيادية سمك (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفتي الفتوش وصيادية السمك. 
 
كما حضّر الشيف بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء اليوم الجمعة طبقاً من الحلوى. 
 
اضغطوا هنا لإعداد الأطباق على طريقة الشيف فادي زغيب. 

