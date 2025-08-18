أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تورتيليني بالجبنة... إليكم طريقة تحضير هذه الوصفة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-08-18 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تورتيليني بالجبنة... إليكم طريقة تحضير هذه الوصفة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk عبر شاشة الـLBCI، تورتيليني بالجبنة.
وحضّر الشيف فادي أيضاً سلطة جبنة البوراتا والشمام.
للاطلاع على طريقة تحضير هذه المائدة الغنية،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
بالجبنة...
إليكم
طريقة
تحضير
الوصفة
الشيف
(فيديو)
أطباق بسيطة ولذيذة مع الشيف فادي زغيب... فتوش مع صيادية سمك (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
0
أخبار دولية
14:11
إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة
أخبار دولية
14:11
إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة
0
أخبار دولية
14:11
ترامب: سأتصل ببوتين بعد لقائي بزيلينسكي
أخبار دولية
14:11
ترامب: سأتصل ببوتين بعد لقائي بزيلينسكي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2025-08-15
أطباق بسيطة ولذيذة مع الشيف فادي زغيب... فتوش مع صيادية سمك (فيديو)
عالم الطبخ
2025-08-15
أطباق بسيطة ولذيذة مع الشيف فادي زغيب... فتوش مع صيادية سمك (فيديو)
0
عالم الطبخ
2025-08-14
لحم الأنتركوت والأرز بالخضار... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-08-14
لحم الأنتركوت والأرز بالخضار... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2025-08-13
كبّة السمك... وصفة شهية ومميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2025-08-13
كبّة السمك... وصفة شهية ومميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2025-08-12
اسكالوب الدجاج... تعلموا طريقة تحضير هذا الطبق الشهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-08-12
اسكالوب الدجاج... تعلموا طريقة تحضير هذا الطبق الشهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-12
الدويهي للـLBCI: المناصفة تحمي العيش المشترك وأيّ تلاعب بها يفتح الباب أمام مشاريع خطرة على لبنان وممنوع منعًا باتًا استبدال السلاح بامتيازات سياسيّة
آخر الأخبار
2025-07-12
الدويهي للـLBCI: المناصفة تحمي العيش المشترك وأيّ تلاعب بها يفتح الباب أمام مشاريع خطرة على لبنان وممنوع منعًا باتًا استبدال السلاح بامتيازات سياسيّة
0
فنّ
2025-04-11
أبرزهم ليدي غاغا... إليكم قائمة بأبرز النجوم المشاركين في مهرجان كوتشيلا 2025!
فنّ
2025-04-11
أبرزهم ليدي غاغا... إليكم قائمة بأبرز النجوم المشاركين في مهرجان كوتشيلا 2025!
0
آخر الأخبار
11:51
بن غفير: إذا استسلم نتنياهو لحماس وأوقف الحرب فسيكون ذلك بكاء لأجيال وإضاعة فرصة هائلة
آخر الأخبار
11:51
بن غفير: إذا استسلم نتنياهو لحماس وأوقف الحرب فسيكون ذلك بكاء لأجيال وإضاعة فرصة هائلة
0
خبر عاجل
2025-08-17
منتخب نيوزيلندا يواجه المنتخب الإيرانيّ ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة… ترقبوا المباراة بعد قليل عبر الـLB2
خبر عاجل
2025-08-17
منتخب نيوزيلندا يواجه المنتخب الإيرانيّ ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة… ترقبوا المباراة بعد قليل عبر الـLB2
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
0
أخبار لبنان
13:28
جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس
أخبار لبنان
13:28
جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
التجديد لـ"اليونيفيل"... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI عن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
التجديد لـ"اليونيفيل"... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI عن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأميركية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:02
معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار
أخبار لبنان
03:02
معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار
2
خبر عاجل
07:58
نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل
خبر عاجل
07:58
نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل
3
أخبار لبنان
14:50
الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية
أخبار لبنان
14:50
الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية
4
خبر عاجل
07:49
معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر
خبر عاجل
07:49
معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر
5
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية 18-8-2025
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية 18-8-2025
6
خبر عاجل
05:58
براك بعد لقائه الرئيس بري: المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإنّنا نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح
خبر عاجل
05:58
براك بعد لقائه الرئيس بري: المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإنّنا نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح
7
أخبار لبنان
02:53
براك: ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه وهو فرصة للازدهار
أخبار لبنان
02:53
براك: ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه وهو فرصة للازدهار
8
صحف اليوم
00:32
محادثات باراك وأورتاغوس... اللقاء الأصعب مع بري (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:32
محادثات باراك وأورتاغوس... اللقاء الأصعب مع بري (الأنباء الكويتية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More