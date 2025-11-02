يخنة اللحم بصلصة زبدة الفول السوداني... خطوات سهلة وسريعة الإعداد (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي Morning Talk وصفة يخنة اللحم بصلصة الفول السوداني.

للحصول على طريقة تحضير الطبق بخطوات سهلة وسريعة، شاهدوا الفيديو أدناه.