LBCI
LBCI

طبقان شهيّان بالمحار... وهذه طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2025-11-14 | 10:24
مشاهدات عالية
0min
طبقان شهيّان بالمحار... وهذه طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk عبر شاشة الـLBCI، المحار مع البطاطا والمحار المشوي.

للاطلاع على طريقة التحضير، اضغطوا هنا.
 

