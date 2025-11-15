الأخبار
الدجاج والأرز مع الطماطم المجففة بصلصة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2025-11-15
مشاهدات عالية
0
شارك
0
min
الدجاج والأرز مع الطماطم المجففة بصلصة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" الدجاج والأرز بصلصة شهية مع الطماطم المجففة.
للاطلاع على الوصفة الشهية،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
والأرز
الطماطم
المجففة
بصلصة
طريقة
الشيف
(فيديو)
طبقان شهيّان بالمحار... وهذه طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار لبنان
11:05
عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية
أخبار لبنان
11:05
عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية
0
أخبار لبنان
10:55
وزير الصحة: الجنوب يستحق منا كل الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
10:55
وزير الصحة: الجنوب يستحق منا كل الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
10:41
تيمور جنبلاط ترأس اجتماعات حزبية وعرض مع وفود بلدية وأهلية مطالبها الانمائية والخدماتية
أخبار لبنان
10:41
تيمور جنبلاط ترأس اجتماعات حزبية وعرض مع وفود بلدية وأهلية مطالبها الانمائية والخدماتية
0
أخبار دولية
10:29
إثيوبيا تؤكد تفشي وباء ماربورغ في جنوبها
أخبار دولية
10:29
إثيوبيا تؤكد تفشي وباء ماربورغ في جنوبها
0
عالم الطبخ
2025-11-14
طبقان شهيّان بالمحار... وهذه طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-11-14
طبقان شهيّان بالمحار... وهذه طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2025-11-13
الـ"Tartiflette"... وصفة فرنسية لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-11-13
الـ"Tartiflette"... وصفة فرنسية لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2025-11-12
سمك الـ"سول" بالسبانخ والحبق مع البطاطا المهروسة... وصفة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2025-11-12
سمك الـ"سول" بالسبانخ والحبق مع البطاطا المهروسة... وصفة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2025-11-11
الدجاج مع البطاطا الحلوة والأعشاب... طبق مميز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-11-11
الدجاج مع البطاطا الحلوة والأعشاب... طبق مميز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار لبنان
09:16
حبيب يثمن المبادرة الإنسانية لوزارة الشؤون الاجتماعية لتسهيل الحصول على بطاقات الإعاقة
أخبار لبنان
09:16
حبيب يثمن المبادرة الإنسانية لوزارة الشؤون الاجتماعية لتسهيل الحصول على بطاقات الإعاقة
0
اسرار
2025-11-12
أسرار الصحف 13-11-2025
اسرار
2025-11-12
أسرار الصحف 13-11-2025
0
أمن وقضاء
2025-11-05
بلدية عندقت: الحريق الأحد ناتج عن إستهتار جسيم أو عمل متعمد ولدينا معلومات أولية عن عدد من المشتبه بهم
أمن وقضاء
2025-11-05
بلدية عندقت: الحريق الأحد ناتج عن إستهتار جسيم أو عمل متعمد ولدينا معلومات أولية عن عدد من المشتبه بهم
0
أخبار دولية
2025-10-22
بوتين يشرف عن بعد على مناورات للقوات النووية الروسية
أخبار دولية
2025-10-22
بوتين يشرف عن بعد على مناورات للقوات النووية الروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
06:48
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية
تقارير نشرة الاخبار
06:48
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية
0
أخبار لبنان
03:59
جشي: المطلوب عدم الرهان على الأميركي الشريك الكامل للعدو واتخاذ إجراءات وقرارات وطنية وسيادية
أخبار لبنان
03:59
جشي: المطلوب عدم الرهان على الأميركي الشريك الكامل للعدو واتخاذ إجراءات وقرارات وطنية وسيادية
0
أخبار لبنان
03:55
وزير الزراعة للـLBCI: القطاع الزراعي شهد تحسّنًا والسعودية سوق أساسيّ..
أخبار لبنان
03:55
وزير الزراعة للـLBCI: القطاع الزراعي شهد تحسّنًا والسعودية سوق أساسيّ..
0
اقتصاد
03:50
وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي
اقتصاد
03:50
وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي
0
أخبار دولية
02:25
ترامب يلمح الى أنه اتخذ قرارا بشأن فنزويلا
أخبار دولية
02:25
ترامب يلمح الى أنه اتخذ قرارا بشأن فنزويلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون
1
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
2
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
3
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
4
خبر عاجل
14:11
البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن
خبر عاجل
14:11
البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن
5
خبر عاجل
15:20
يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك
خبر عاجل
15:20
يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك
6
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
7
خبر عاجل
06:33
برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة
خبر عاجل
06:33
برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة
8
خبر عاجل
09:57
معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الامير يزيد الفرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
خبر عاجل
09:57
معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الامير يزيد الفرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
