الفيليه مع لحم الخنزير المقدد والخضار والبطاطا والكستناء على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من "Catchy Talk" الفيليه مع لحم الخنزير المقدد والخضار والبطاطا والكستناء.