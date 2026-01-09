الأخبار
الكباب مع الأرز والخضار... طبق مميز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2026-01-09 | 10:05
مشاهدات عالية
الكباب مع الأرز والخضار... طبق مميز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0min
الكباب مع الأرز والخضار... طبق مميز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk" عبر شاشة الـLBCI، طبق الكباب مع الأرز والخضار وسلطة الروكا والحمص بالإضافة إلى مقبلات "البطاطا الحرّة".

للاطلاع على طريقة التحضير، اضغطوا هنا.

الملوخية وفتّة الدجاج على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
آخر الأخبار

أخبار لبنان
06:11

سلام من دار الفتوى: فرض هيبة الدولة هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين لبنان ومحيطه

LBCI
أمن وقضاء
05:22

يقوم بسرقة المنازل مستغلًّا وظيفته كممرّض فتوقفه مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
آخر الأخبار
05:21

تمشيط أطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من قبل الجيش الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
05:19

هاني جال في البقاع وأكد أولوية حماية الإنتاج اللبناني وتطوير الشراكة بين القطاعين الزراعي والصناعي

LBCI
عالم الطبخ
2026-01-08

الملوخية وفتّة الدجاج على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2026-01-07

الدجاج بالعسل وشوربة الجزر... طبقان مميزان على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2026-01-06

حيلة بسيطة وفعّالة… طريقة سريعة لنضوج الأفوكادو من دون إفساد طعمها

LBCI
عالم الطبخ
2026-01-05

كعكة عيد الغطاس... إليكم الوصفة على طريقة تحضير الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:16

أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت

LBCI
أخبار دولية
01:27

الجيش السوري يعلن استكمال عملية أمنية داخل حيّ كردي في حلب بعد اشتباكات عنيفة

LBCI
آخر الأخبار
02:08

القوات الكردية تنفي سيطرة الجيش السوري على حي الشيخ مقصود بحلب

LBCI
صحف اليوم
01:21

إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

LBCI
حال الطقس
02:09

المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر

LBCI
أخبار لبنان
00:56

ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
16:11

رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب

LBCI
صحف اليوم
01:21

إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 10-01-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
منوعات
08:28

العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

