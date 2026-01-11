فاهيتا الدجاج بصلصة المانغا... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" فاهيتا الدجاج بصلصة المانغا.