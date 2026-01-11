الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فاهيتا الدجاج بصلصة المانغا... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-01-11 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فاهيتا الدجاج بصلصة المانغا... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" فاهيتا الدجاج بصلصة المانغا.
للاطلاع على طريقة تحضير الوصفة،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
الدجاج
بصلصة
المانغا...
طريقة
الشيف
(فيديو)
الكباب مع الأرز والخضار... طبق مميز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:31
الرئيس عون: قانون الفجوة المالية ليس مثاليا وليس عادلا 100% لكنه افضل من لا شيء وقد يكون خاضع للملاحظات ويجب تحسينه وتحصينه
خبر عاجل
14:31
الرئيس عون: قانون الفجوة المالية ليس مثاليا وليس عادلا 100% لكنه افضل من لا شيء وقد يكون خاضع للملاحظات ويجب تحسينه وتحصينه
0
خبر عاجل
14:31
الرئيس عون: نحن بحاجة إلى صندوق النقد لكن الاتفاق معه عليه أن يرضي واقع لبنان كذلك فليست كل الامور تُطبّق في البلدان كلها سواء
خبر عاجل
14:31
الرئيس عون: نحن بحاجة إلى صندوق النقد لكن الاتفاق معه عليه أن يرضي واقع لبنان كذلك فليست كل الامور تُطبّق في البلدان كلها سواء
0
آخر الأخبار
14:25
الرئيس عون: ورثنا أنا والحكومة هيكلا عظميا من الدولة اللبنانية ونسعى إلى إعادة بناء الدولة من جديد ولكن أفهم تعب الشعب وقد وُضعت الأمور على السكة الصحيحة
آخر الأخبار
14:25
الرئيس عون: ورثنا أنا والحكومة هيكلا عظميا من الدولة اللبنانية ونسعى إلى إعادة بناء الدولة من جديد ولكن أفهم تعب الشعب وقد وُضعت الأمور على السكة الصحيحة
0
آخر الأخبار
14:20
الرئيس عون: مشكلة لبنان الأساسية هي الفساد وأصبح جزءًا من ثقافتنا لأنّ القضاء كان غائبًا أمّا اليوم فالوضع تغيّر
آخر الأخبار
14:20
الرئيس عون: مشكلة لبنان الأساسية هي الفساد وأصبح جزءًا من ثقافتنا لأنّ القضاء كان غائبًا أمّا اليوم فالوضع تغيّر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2026-01-09
الكباب مع الأرز والخضار... طبق مميز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-01-09
الكباب مع الأرز والخضار... طبق مميز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-01-08
الملوخية وفتّة الدجاج على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-01-08
الملوخية وفتّة الدجاج على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-01-07
الدجاج بالعسل وشوربة الجزر... طبقان مميزان على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-01-07
الدجاج بالعسل وشوربة الجزر... طبقان مميزان على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-01-06
حيلة بسيطة وفعّالة… طريقة سريعة لنضوج الأفوكادو من دون إفساد طعمها
عالم الطبخ
2026-01-06
حيلة بسيطة وفعّالة… طريقة سريعة لنضوج الأفوكادو من دون إفساد طعمها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:54
الرئيس عون: نحن امام خيار مصلحة لبنان ولا خيار آخر لكن السياسة "ابنة الظروف"
آخر الأخبار
13:54
الرئيس عون: نحن امام خيار مصلحة لبنان ولا خيار آخر لكن السياسة "ابنة الظروف"
0
خبر عاجل
13:58
الرئيس عون: الحروب كلها تنتهي بالتفاوض السياسيّ
خبر عاجل
13:58
الرئيس عون: الحروب كلها تنتهي بالتفاوض السياسيّ
0
أخبار دولية
11:26
السويد تعزز دفاعها الجوي بكلفة تصل الى 1,4 مليار يورو
أخبار دولية
11:26
السويد تعزز دفاعها الجوي بكلفة تصل الى 1,4 مليار يورو
0
أخبار لبنان
05:10
الأب غييرمي في ضيافة جامعة الروح القدس - الكسليك: هذه رسالتي
أخبار لبنان
05:10
الأب غييرمي في ضيافة جامعة الروح القدس - الكسليك: هذه رسالتي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:29
حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
طهران تهدد: القواعد الأميركية وإسرائيل أهدافٌ مشروعة إذا…
تقارير نشرة الاخبار
13:20
طهران تهدد: القواعد الأميركية وإسرائيل أهدافٌ مشروعة إذا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
استنفار إسرائيلي بعد مشاورات نتنياهو – واشنطن وتهديدات إيرانية بالرد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
استنفار إسرائيلي بعد مشاورات نتنياهو – واشنطن وتهديدات إيرانية بالرد
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 11-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 11-1-2026
0
أخبار لبنان
08:37
وزارة الشؤون الإجتماعية تطلق انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
أخبار لبنان
08:37
وزارة الشؤون الإجتماعية تطلق انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
0
تقارير نشرة الاخبار
08:34
إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
08:34
إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
06:12
وزير الزراعة أجرى محادثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق: نطمح لتفعيل آليات التعاون
أخبار لبنان
06:12
وزير الزراعة أجرى محادثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق: نطمح لتفعيل آليات التعاون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:08
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
حال الطقس
01:08
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
2
خبر عاجل
09:24
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
خبر عاجل
09:24
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
3
خبر عاجل
17:02
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
17:02
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
4
أمن وقضاء
04:44
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
04:44
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه
5
أخبار لبنان
01:43
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
أخبار لبنان
01:43
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
6
خبر عاجل
08:43
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
08:43
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
7
خبر عاجل
08:17
نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي
خبر عاجل
08:17
نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي
8
أمن وقضاء
01:36
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
أمن وقضاء
01:36
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More