الرشتة وكبّة السبانخ... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk" طبق الرشتة والعدس وكبّة السبانخ.