معلومة بسيطة يجهلها كثيرون: من أين تأتي البابريكا فعلًا؟

عالم الطبخ
2026-01-22 | 13:49
مشاهدات عالية
معلومة بسيطة يجهلها كثيرون: من أين تأتي البابريكا فعلًا؟
0min
معلومة بسيطة يجهلها كثيرون: من أين تأتي البابريكا فعلًا؟

أصيب كثيرون بالذهول بعد اكتشاف الحقيقة البسيطة وراء أحد أشهر التوابل في المطابخ، إذ تبيّن أن البابريكا ليست مكوّنًا غامضًا كما يعتقد البعض، بل مجرد فليفلة حمراء مجففة ومطحونة.

وعلى الرغم من أن البابريكا تُعد من أساسيات الطهي وتُستخدم لإضفاء نكهة ولون مميزين على الأطباق، اعترف عدد كبير من محبّي الطبخ بأنهم كانوا يظنون أنها تأتي من نوع خاص من النباتات أو حتى من "شجرة بابريكا" غير موجودة إلا في الخيال.

هذه المفاجأة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت مستخدمة تُدعى @simsimmaaz دهشتها عبر منصة X، حيث كتبت: "اكتشفت أن البابريكا مجرد فليفلة حمراء مجففة ومطحونة، وكان الأمر صادمًا فعلًا… لا أعرف لماذا كنت أظن أن هناك شجرة بابريكا في مكان ما!".

وسرعان ما تفاعل آلاف المستخدمين مع المنشور، معترفين بأنهم عاشوا الاعتقاد نفسه لسنوات، في موجة طريفة كشفت كيف يمكن لمعلومة بسيطة أن تغيّر تصورًا شائعًا لدى كثيرين عن مكوّن نستخدمه يوميًا دون تفكير.

عالم الطبخ

بابريكا

توابل

مطبخ

فليفلة حمراء

شجرة بابريكا.

