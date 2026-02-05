الباستا السوداء والقريدس بصلصة البيستو... مائدة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من "Catchy Talk" الباستا السوداء والقريدس بصلصة البيستو.