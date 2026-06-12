4 نكهات في بيتزا واحدة... وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk بيتزا مميزة بعجينة البات بريزيه، قدّمها بأربع نكهات مختلفة تناسب مختلف الأذواق.



كما حضّر إلى جانبها سلطة البوراتا الطازجة، في وصفة تجمع بين النكهات الغنية والمكونات البسيطة، لتشكّل خياراً مثالياً لعشاق المطبخ الإيطالي.