كفتة كوردون بلو... وصفة مبتكرة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)

أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة من Morning Talk وصفة كفتة كوردون بلو، مقدّماً طريقة مبتكرة تجمع بين نكهة الكفتة الشرقية ومكوّنات الكوردون بلو الشهيرة.