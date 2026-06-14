هل جرّبتم الدجاج مع التبولة؟ إليكم الوصفة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)

أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة من Morning Talk وصفتي البان كيك مع التوت البرّي والتبولة مع الدجاج.

شاهدوا الفيديو أدناه لتطبيق الوصفتين على طريقة الشيف.