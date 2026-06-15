قريدس وسلمون وسلطة الشمندر... إليكم طريقة التحضير (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk عبر شاشة الـLBCI طبق القريدس بزيت السمسم، والسلمون بصلصة الصويا والعسل. كما قدّم الى جانبهما سلطة الشمندر بالصلصة الكريمية.

لتحضير الوصفة على طريقة الشيف، شاهدوا الفيديو أدناه: