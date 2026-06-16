جبنة الحلّوم بالبيض والكعك مع سلطة الكابريزي... وصفات متنوعة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)

أعدّ الشيف جوزيف منصور في هذه الحلقة من Catchy Talk جبنة الحلّوم بالبيض والكعك مع مربّى التين والبيبي روكا.

كما وقدّم الى جانبها سلطة الكابريزي الإيطالية على الطريقة اللبنانية.