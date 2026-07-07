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طراوة اللحم وتوازن النكهات… اللحم البقري النرويجي مع الملفوف على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-07-07 | 10:49
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طراوة اللحم وتوازن النكهات… اللحم البقري النرويجي مع الملفوف على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
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طراوة اللحم وتوازن النكهات… اللحم البقري النرويجي مع الملفوف على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب طبق اللحم البقري النرويجي الطري مع الملفوف الطازج، والجزر، والبصل، والأعشاب العطرية، وقدّمه مع صلصة التوت الأزرق الغنيّة التي أضفت توازنًا بين الحلاوة والحموضة، لتمنح الطبق نكهةً عميقةً وقوامًا شهيًّا بطابعٍ نرويجيٍّ أصيل.
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