بنكهة باريسية لذيذة: ستيك إنتركوت الفرنسي على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق ستيك إنتركوت الفرنسيّ، حيث تمتزج قطع اللحم المحمّر بصلصة "كافيه دو باريس" الغنيّة لتقديم تجربة المطبخ الباريسي الفاخر.