نكهة الأصالة المصرية: الكشري التقليدي على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق الكشري المصري الشعبي والمتميّز بمزيجه الغنيّ من الأرزّ والعدس والمعكرونة المقرمشة، الممزوجة بصلصة الطماطم المتوازنة بنكهة الكمّون والخلّ، ليقدّم وجبة تقليدية دافئة ونباتية بامتياز.