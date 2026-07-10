من المطبخ الأرجنتيني: فيليه السمك بتتبيلة الشيمتشوري على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق فيليه السمك الطري مع الخضار المشوية وتتبيلة الشيمتشوري الأرجنتينية ، وقدّم إلى جانبه سلطة الشمندر المنعشة بشراب البرتقال الطازج، إضافةً إلى مقبّلات كريمية محضّرة من جبنة البارميزان، والكريم فريش، والذرة، في وجبة متوازنة، غنيّة بالنكهات، تجمع بين القوام الكريمي والمذاق المميز.