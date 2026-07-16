الدجاج والبطيخ في وصفات مبتكرة... نكهات صيفية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب، في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk، وصفتين صيفيتين مبتكرتين تجمعان بين النكهات المنعشة والمكونات الموسمية، حيث قدّم الدجاج المشوي مع البطيخ والأرز بالكركم والقرفة، إلى جانب سلطة الكايل مع البطيخ والدجاج والزعتر، في مزيج يجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية، ويمنح مائدة الصيف لمسة مختلفة ومميزة.