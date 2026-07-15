لفائف العجين باللحم والجبنة... وصفة غنية بالنكهات مع الشيف حنا طويل

أعدّ الشيف حنا طويل، في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk، طبق لفائف العجين باللحم البقري المحشوة بالجبنة وخلطة بهارات مميزة.