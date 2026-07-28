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شيش برك بالقريدس... إليكم الوصفة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-07-28 | 11:24
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شيش برك بالقريدس... إليكم الوصفة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
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شيش برك بالقريدس... إليكم الوصفة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk عبر شاشة الـLBCI طبق الشيش برك مع القريدس.
عالم الطبخ
شيش برك
قريدس
الشيف حنا طويل
مطبخ
Morning Talk.
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